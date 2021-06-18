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В Иране началось голосование на выборах президента страны

Свои кандидатуры на этот пост выдвинули секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, зампредседателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах президента Ирана началось в пятницу в 07:00 по местному времени (05:30 мск). В день выборов на территории исламской республики открыто около 66,8 тыс. избирательных участков.

Граждане Ирана также смогут проголосовать еще в 133 странах мира, где будут открыты 234 избирательных участка. Всего число иранцев, имеющих право принять участие в волеизъявлении, составляет 52,31 млн.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи проголосовал на выборах президента страны и призвал граждан принять участие в волеизъявлении, сообщает телеканал PressTV.

"Мы приглашаем население прийти на выборы, поскольку это в интересах народа страны", - сказал Хаменеи. Политик отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в мавзолее имама Рухоллы Хомейни в Тегеране.

В среду депутат Меджлиса (парламента) от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили объявили, что снимают свои кандидатуры с президентских выборов. В гонке продолжают участвовать секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает свой пост два срока подряд.

Теги
ИранХаменеи, Али
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