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В Токио выразили обеспокоенность в связи с обысками в редакции газеты "Пинго жибао"

Обыски и задержания оказывают влияние на свободу слова в регионе, заявили в МИД Японии

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Токио испытывает глубокую обеспокоенность обысками в редакции оппозиционной гонконгской газеты "Пинго жибао" (Apple Daily) и задержанием ее сотрудников. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Япония серьезно обеспокоена произошедшим, [обыски и задержания] оказывают влияние на свободу слова в регионе, - подчеркнул глава ведомства. - Мы считаем, что важно в тесном сотрудничестве с международным сообществом побуждать китайскую сторону к решению этой проблемы, и намерены в связи с этим принять подходящие меры".

Операция, в которой участвовали около 500 полицейских, была проведена 16 июня в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Среди задержанных - главный редактор газеты "Пинго жибао" Райн Ло. В связи с этими событиями на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены торги акциями Next Digital Media.

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