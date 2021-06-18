СМИ: почти половина пострадавших от вирусов-вымогателей выплачивают преступникам выкуп

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Почти половина компаний и физических лиц, подвергшихся кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, выплачивают выкуп компьютерным преступникам. Такие данные показало исследование, проведенное международной компанией Proofpoint, которая занимается проблемами кибербезопасности, сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo.

Среди жертв вымогателей крайне мало тех, кто открыто рассказывает о выкупе. Как правило, после уплаты денег восстанавливается доступ к файлам, который блокировался вирусом. Однако Proofpoint предупреждает, что согласившиеся на выкуп могут вновь стать мишенью атаки.

В ходе исследования эксперты этой компании опросили около 3,6 тыс. представителей бизнеса и частных лиц в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австралии и Японии. 66% из них сообщили, что в 2020 году стали жертвами вирусов-вымогателей, которые блокировали серверы и доступ к важной закрытой информации. 52% из пострадавших заплатили выкуп. В США на это предпочли пойти 87%, в Британии - 59%, в Японии - 33%.

Более 90% пострадавших признались, что доступ к информации разблокировался после уплаты выкупа. Однако было выявлено и немало случаев, когда преступники требовали за это дополнительные деньги.

Мишенью атак чаще всего становятся компании и организации с непрерывным циклом работы - госпитали, объекты инфраструктуры, сообщила сотрудница японского представительства Proofpoint Юкими Сота. По ее словам, преступники относятся к этому как к нормальному хорошо налаженному бизнесу.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide, например, взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая атаке подверглись компьютерные сети американского подразделения крупной бразильской мясоперерабатывающей компании JBS. Она считает, что за нападением стоит преступная организация, якобы находящаяся в России.