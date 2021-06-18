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СМИ: экс-министра юстиции Японии приговорили к трем годам тюрьмы за подкуп избирателей

В марте Кацуюки Каваи признал вину, но отрицал участие в сговоре своей супруги

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Токийский окружной суд в пятницу приговорил к лишению свободы сроком на три года бывшего министра юстиции Японии Кацуюки Каваи, который летом прошлого года был арестован по подозрению в подкупе избирателей. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, бывший глава Минюста оштрафован на 1,3 млн иен (порядка $11,7 тыс.).

23 марта Каваи, который ранее настаивал на своей полной невиновности, перестал оспаривать выдвинутое против него обвинение. Тем не менее экс-министр уверяет, что его супруга Анри, которая была арестована по делу о подкупе, не состояла с ним в сговоре.

Летом прошлого года токийская прокуратура предъявила супругам обвинения в нецелевом расходовании средств и подкупе избирателей в ходе предвыборной кампании. Следователи пришли к выводу, что Каваи руководил избирательной кампанией супруги, которая баллотировалась в верхнюю палату парламента на выборах в июле прошлого года. Их подозревали в использовании средств предвыборного штаба на сумму свыше 29 млн иен (около $270 тыс.) для подкупа избирателей.

В конце октября прошлого года Кацуюки Каваи, считающийся приближенным бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, подал в отставку с поста министра юстиции после скандальных публикаций в СМИ. В ходе следственных мероприятий были арестованы трое помощников Анри Каваи.

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