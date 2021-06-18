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МИД КНР не подтвердил и не опроверг информацию о возможной встрече Си Цзиньпина и Байдена

Как сообщил ранее американская сторона, глава Белого дома готов к двусторонней встрече с председателем КНР, которая может состояться в рамках предстоящего осенью в Риме саммита Группы двадцати

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая пока не располагает информацией для широкого разглашения о возможной встрече в ближайшем будущем председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на сообщения СМИ по этому поводу. Однако у меня нет какой-либо дополнительной информации, которую я мог бы вам предоставить", - заявил он на регулярном брифинге, не подтвердив в ответ на вопрос западного журналиста информацию о запланированном диалоге между лидерами Китая и Соединенных Штатов.

В то же время он не стал опровергать утверждение, что такая встреча вскоре может состояться.

Как сообщил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американский лидер Джо Байден готов к двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая может состояться в рамках предстоящего осенью в Риме саммита Группы двадцати (G20). По его словам, Вашингтон и Пекин "достаточно скоро" приступят к обсуждению "верных модальностей" взаимодействия на высшем уровне.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джозеф (Джо)
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