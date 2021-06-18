Ле Дриан считает, что санкции против России следует сохранить, продолжая с ней диалог

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Глав МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым сохранить санкции против России при одновременном развитии диалога с ней. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу BFM.

"Во всех обсуждениях, которые мы ведем с Россией, тема санкций присутствует <...>. Франция придерживается позиции, что необходимо продолжать оказывать давление и сохранить санкции <...>. В частности, в связи с провокациями и запугиванием в отношении Украины и делом [Алексея] Навального, - сказал французский министр. "Я не согласен с утверждениями, что санкции против России неэффективны", - добавил при этом он.

В то же время глава французского дипломатического ведомства отметил, что "с Россией следует поддерживать диалог, потому что Россия - европейская страна и ею останется". "И с этим трудным, неудобным и подчас невыносимым соседом следует поддерживать диалог", - сказал Ле Дриан.