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Ле Дриан считает, что санкции против России следует сохранить, продолжая с ней диалог

Глава французского дипломатического ведомства не согласен с утверждениями, что санкции против России неэффективны

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Глав МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым сохранить санкции против России при одновременном развитии диалога с ней. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу BFM.

"Во всех обсуждениях, которые мы ведем с Россией, тема санкций присутствует <...>. Франция придерживается позиции, что необходимо продолжать оказывать давление и сохранить санкции <...>. В частности, в связи с провокациями и запугиванием в отношении Украины и делом [Алексея] Навального, - сказал французский министр. "Я не согласен с утверждениями, что санкции против России неэффективны", - добавил при этом он.

В то же время глава французского дипломатического ведомства отметил, что "с Россией следует поддерживать диалог, потому что Россия - европейская страна и ею останется". "И с этим трудным, неудобным и подчас невыносимым соседом следует поддерживать диалог", - сказал Ле Дриан.

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