МИД КНР поблагодарил Россию и другие страны за поддержку китайского орбитального проекта

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают благодарность России и другим странам за поздравления и моральную поддержку проекту по созданию на орбите космической станции КНР, предназначенной для международного сотрудничества. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Вся мировая общественность вместе с Китаем наблюдала за этим историческим событием (отправкой китайских космонавтов на орбиту - прим. ТАСС), - заявил он на регулярном брифинге. - Роскосмос, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейское космическое агентство и многие иностранные организации в различной форме поздравили КНР [с данным событием]. <…> Мы благодарим их за это".

По словам дипломата, исследование космоса - "мечта всего человечества". "И Китай не исключение. Еще в 1992 году мы создали Управление программы пилотируемых космических полетов, <…> за последние 30 лет Китай продолжал постоянно развиваться в этом направлении, - добавил дипломат. - Мы вступили на новый этап Великого похода во вселенной".

Чжао Лицзянь напомнил, что Пекин готов к сотрудничеству с другими странами для совместного использования китайской орбитальной станции в мирных целях.

В четверг Роскосмос поздравил Национальное космическое управление Китая с успешным запуском тайконавтов к новой орбитальной станции. Как уточняется в сообщении российской госкорпорации, это "уверенный шаг вперед". "Россия и Китай надолго станут надежными партнерами в долгосрочном освоении ближнего и дальнего космоса", - говорится в нем.

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" был запущен на орбиту в четверг утром в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф". Позже аппарат произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР.