КНР выразила протест США за попытки запретить китайское телекоммуникационное оборудование

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают Вашингтону решительный протест, поскольку крайне недовольны планами американских властей под предлогом защиты национальной безопасности запретить использование оборудования ведущих телекоммуникационных компаний КНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"КНР выражает по этому поводу решительный протест, - заявил он на регулярном брифинге. - Я еще раз хочу подчеркнуть: при абсолютном отсутствии каких-либо доказательств США под предлогом защиты т. н. национальной безопасности злоупотребляют государственной властью, оказывая давление на китайские компании".

По словам дипломата, подобные действия Вашингтона следует рассматривать в качестве "гегемонии в экономике и в научно-технической сфере". "Таким образом, Соединенные Штаты открыто выступают против принципов рыночной экономики", - подытожил Чжао Лицзянь.

По данным агентства Reuters, ранее члены Федеральной комиссии по связи США проголосовали единогласно за реализацию плана, касающегося введения запрета на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в американских телекоммуникационных сетях.