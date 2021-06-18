{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КНР выразила протест США за попытки запретить китайское телекоммуникационное оборудование

Как отметил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, подобные действия Вашингтона следует рассматривать в качестве "гегемонии в экономике и в научно-технической сфере"

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают Вашингтону решительный протест, поскольку крайне недовольны планами американских властей под предлогом защиты национальной безопасности запретить использование оборудования ведущих телекоммуникационных компаний КНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"КНР выражает по этому поводу решительный протест, - заявил он на регулярном брифинге. - Я еще раз хочу подчеркнуть: при абсолютном отсутствии каких-либо доказательств США под предлогом защиты т. н. национальной безопасности злоупотребляют государственной властью, оказывая давление на китайские компании".

По словам дипломата, подобные действия Вашингтона следует рассматривать в качестве "гегемонии в экономике и в научно-технической сфере". "Таким образом, Соединенные Штаты открыто выступают против принципов рыночной экономики", - подытожил Чжао Лицзянь.

По данным агентства Reuters, ранее члены Федеральной комиссии по связи США проголосовали единогласно за реализацию плана, касающегося введения запрета на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в американских телекоммуникационных сетях.

Теги
СШАКитай
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Кабмин ФРГ приветствовал состоявшуюся встречу Путина и Байдена
Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт также обратил внимание на то, что была достигнута договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон
Читать полностью