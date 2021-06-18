Премьер Испании обещал отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице

МАДРИД, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Испании отменит с 26 июня обязательное ношение защитных масок на улице, введенное из-за пандемии. Об этом заявил в пятницу в Барселоне премьер-министр королевства Педро Санчес, выступление которого транслировалось на сайте кабмина.

"Мы проведем внеочередное заседание Совета министров в следующий четверг, на котором мы предложим испанскому обществу отменить маски с 26 июня на открытом воздухе", - сказал глава правительства.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,75 млн случаев заражения, свыше 80,6 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.

Сейчас на территории королевства в обязательном порядке необходимо носить маски во всех общественных местах. За несоблюдение этого правила может грозить штраф в размере €100.