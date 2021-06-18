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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Кабмин ФРГ приветствовал состоявшуюся встречу Путина и Байдена

Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт также обратил внимание на то, что была достигнута договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Германии приветствует состоявшуюся 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Мы приветствуем, что оба президента встретились в Женеве, договорились продолжить и углубить диалог по важным темам", - сказал он.

Зайберт также обратил внимание на то, что была достигнута договоренность о возвращении послов в Москву и в Вашингтон. Он назвал это "знаком готовности обеих сторон сделать обмен мнениями более интенсивным".

Вместе с тем представитель германского кабмина констатировал, что встреча также продемонстрировала "сохраняющиеся разногласия".

Российско-американский саммит состоялся в среду на вилле Ла-Гранж в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАГерманияРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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