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В порт Одессы вошли два корабля НАТО

Речь идет о британском эсминце HMS Defender D36 и фрегате ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805 пришвартовались в пятницу в морском порту Одесссы. Об этом сообщило местное издание "Думская".

По данным издания, британский эсминец встретился с лоцманским катером и встал у 19-го причала морвокзала. Около полудня у 18-го причала пришвартовался фрегат ВМС Нидерландов. Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, вышедшего недавно в кругосветный поход.

Как сообщает "Думская", незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

Британские эсминцы типа 45 не впервые в Одессе - несколько лет назад здесь побывали HMS Duncan и HMS Dragon.

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