Папа Римский Франциск принял президента Грузии на аудиенции

ВАТИКАН, 18 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск обсудил отношения Святого престола и Грузии с президентом этой страны Саломе Зурабишвили, которая побывала в Ватикане. Об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

"В ходе беседы было выражено удовлетворение хорошим уровнем отношений Святого престола и Грузии, особенно в сфере культурного, научного сотрудничества и взаимодействия в области образования при вкладе католической церкви, представленной в этой стране. Кроме того, обсуждались темы регионального и международного значения, особое внимание при этом уделялось гуманитарным вопросам, продвижению справедливого общества и социальной гармонии", - указывается в сообщении пресс-службы Ватикана. По данным ватиканских источников, встреча продлилась около получаса.