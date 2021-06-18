Посол Ирана в РФ: голосование на выборах президента республики в Москве идет активно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Иранцы активно голосуют на выборах президента Ирана на избирательном участке в Москве, который расположился в учебно-воспитательном комплексе "Паям-э-Имам". Об этом сообщил в беседе с ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Посол подчеркнул, что сегодняшний день является очень важным для иранского народа. "На голосование [в Москве] очень много народу пришло", - сказал посол. Вместе с тем он отметил, что многих иранцев сейчас нет в Москве, поскольку часть студентов и бизнесменов вернулись из-за коронавируса в Иран.

Всего на территории России работают в пятницу четыре избирательных участка: в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Казани. По словам дипломата, явка голосующих в сопоставлении с числом иранцев, проживающих в России, очень хорошая. "Через несколько часов мы подсчитаем все голоса, и по окончании [подсчетов] мы узнаем, как прошло голосование", - добавил он.

Джалали также обратил внимание, что голосование проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер: проходит дезинфекция, соблюдается социальная дистанция и масочный режим. Дипломат заверил, что иранцы, проживающие в РФ, соблюдают меры предосторожности в связи с коронавирусом.

На 15:00 обстановка на участке в Москве спокойная. Голосование проходит во дворе учебного комплекса. Процедура голосования не занимает много времени, поэтому очередей нет, но голосующие прибывают, несмотря на жаркую погоду.

Планируется, что участки завершат свою работу в 18:00, но, как отметил Джалали, если потребуется, время голосования будет продлено.

Выборы в Иране

Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63% людей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.