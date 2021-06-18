Вице-премьер Польши утверждает, что кибератаки на политиков страны совершались из России

ВАРШАВА, 18 июня. /ТАСС/. Вице-премьер польского правительства и лидер консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский в пятницу выступил с утверждением о том, что кибератаки, совершенные несколько дней назад против ряда польских политиков, были осуществлены с территории России.

По его словам, которые приводит агентство PAP, анализ спецслужб Польши и ее союзников "позволяет однозначно утверждать, что кибератака проводилась с территории Российской Федерации".

Качиньский считает, что целью кибератак были "удар по обществу и дестабилизация положения" в Польше.

9 июня руководитель канцелярии главы польского правительства, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации, Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров - были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге. В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение русскоязычные хакеры, так как информация была опубликована в Telegram. Случившееся расследуют польские спецслужбы и прокуратура. Во вторник заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Радослав Фогель информировал, что "кто-то предпринял попытку достать данные из депутатских электронных писем".