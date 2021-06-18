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Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок

Его полномочия будут продлены до 31 декабря 2026 года
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ООН, 18 июня. /ТАСС/. Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он. Резолюция о назначении Гутерриша была принята без голосования всеобщим одобрением.

После объявления о назначении Бозкыр пригласил в зал Гутерриша, который ожидал решения снаружи, и привел его к присяге.

Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации. Генеральная Ассамблея ООН лишь однажды не соглашалась с рекомендациями Совета Безопасности - в 1950 году.

Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.

Теги
Гутерриш, Антониу
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