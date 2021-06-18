СМИ: ЕС согласовал санкции против Белоруссии

ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Государства Европейского союза согласовали в пятницу пакет экономических санкций против Белоруссии. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД Австрии.

По его данным от источников в ЕС, достигнутая договоренность затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе: отказ от новых кредитов, запрет на торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, экспортные кредиты.

"С самого начала нашей заявленной целью было предотвратить воздействие этих санкций на частные вклады", - отметили в МИД Австрии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность того, чтобы "белорусское население не стало мишенью экономических санкций".

Решение о новых санкциях предстоит утвердить на встрече глав МИД ЕС 21 июня, отмечает агентство.