СМИ: хакеры из КНДР могли взломать системы ядерного института Южной Кореи

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Государственный Исследовательский институт атомной энергии Республики Корея зафиксировал в мае несанкционированный доступ в свои компьютерные сети с IP-адресов, которые якобы принадлежат группировке хакеров из КНДР. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap News Agency со ссылкой на депутата Национального собрания Ха Тхэ Гёна.

Он утверждает, что 14 мая в компьютерные сети исследовательского института был совершен несанкционированный вход с 13 внешних IP-адресов. По словам депутата, эксперты в сфере кибербезопасности из южнокорейской компании IssueMakersLab установили, что по меньшей мере часть этих адресов принадлежит группировке хакеров из КНДР. По информации агентства, она якобы связана с разведкой Пхеньяна.

Ха Тхэ Гён считает, что институт первоначально пытался скрыть случившееся. В ответ на заявления депутата Исследовательский институт атомной энергии признал факт проникновения в сети, но указал, что его расследование еще не закончено. В организации отметили, что они пока не установили злоумышленников и не могут сказать, были ли похищены какие-либо данные.

Один из чиновников южнокорейского министерства науки и информационно-коммуникационных технологий заявил, что его ведомство, участвующее в расследовании, не нашло доказательств причастности Пхеньяна.

Yonhap News Agency указывает, что эта же группировка могла стоять за кибератакой на британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca в прошлом году. В ноябре агентство Рейтер информировало со ссылкой на источники, что хакеры, вероятно из КНДР, осуществили кибератаку против компании AstraZeneca, которая разработала вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом.