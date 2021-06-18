В Иерусалиме после молитвы на Храмовой горе арестовали 14 участников беспорядков

ИЕРУСАЛИМ, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильская полиция арестовала в пятницу 14 арабов, которые участвовали в беспорядках и бросали камни в полицейских после завершения пятничной молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"По окончании молитвы на Храмовой горе сегодня [в Старом городе Иерусалима] началось определенное шествие, в ходе которого десятки молодых людей начали забрасывать камнями полицейских, которые находятся внутри, на входе и на выходе из Старого города. После этого начальник Иерусалимского округа полиции дал приказ провести аресты. Было изначально арестовано 10 человек, всего к настоящему моменту арестовано 14 молодых арабов, подозреваемых в участии в массовых беспорядках и бросании камней в полицейских. Ведется следствие, аресты, возможно, будут продолжены", - сказал Зингерман.

В настоящий момент ситуация в Старом городе Иерусалима и у Дамасских ворот, через которые для мусульман открыт проход к мечети Аль-Акса, спокойная, столкновений нет, передает корреспондент ТАСС с места событий. У Дамасских ворот наблюдается повышенное присутствие израильских правоохранителей.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256 человек.