Глава МИД Сербии заявил, что в республике надеются на визит Путина до конца года

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Власти Сербии надеются, что визит президента России Владимира Путина в страну состоится до конца этого года. Об этом заявил в пятницу глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе совместной пресс-конференции с замглавы МИД РФ Александром Грушко по результатам двусторонних переговоров.

"Мы выразили надежду, что до конца текущего года у нас будет возможность принять в Белграде, в Сербии, президента России Владимира Путина, а также министра [иностранных дел РФ] Сергея Лаврова, что для нас будет большой честью", - заявил Селакович.

Глава МИД Сербии поблагодарил Россию за помощь во время пандемии и организацию производства вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Также обсуждалось сотрудничество министерств в образовательных целях, сотрудничество на региональном и международном уровнях, сообщил Селакович.

В свою очередь Александр Грушко выразил надежду на постепенное восстановление сотрудничества с отступлением пандемии. Он подтвердил возможность визита президента России в Белград: "Мы обсуждали факторы нашего взаимодействия, имея в иду возможность визитов, которые пока не утверждены, но мы очень надеемся, что будут реализованы, включая и возможный визит в Сербию президента России Владимира Путина и министров. Это будет иметь значение для стратегического характера наших отношений".

Грушко отметил, что в ходе переговоров особое внимание было уделено положению дел в экономическом блоке отношений России и Сербии.

Возможность визита президента России в Сербию обсуждается с прошлого года. Ранее планировалось, что Владимир Путин посетит эту страну в октябре 2020 года и примет участие в церемонии открытия храма св. Саввы. Однако из-за сложной эпидемической ситуации визит был отменен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сроки визита Путина в республику будут согласованы очень быстро, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.