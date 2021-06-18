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Выход России из Договора по открытому небу
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НАТО сожалеет о решении России выйти из Договора по открытому небу

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Мы глубоко сожалеем о том, что Россия уведомила о своем решении выйти из Договора по открытому небу, важного юридически обязательного документа, который способствует транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", - отмечается в нем.

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РоссияВыход России из Договора по открытому небу
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