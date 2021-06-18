Минфин США отказался комментировать обращение Пригожина о снятии с него санкций

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США в пятницу отказалось прокомментировать обращение российского предпринимателя и главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина в это американское ведомство с заявлением о снятии с него санкций.

"Мы не даем комментариев по таким вопросам", - ответили ТАСС в американском Минфине на просьбу прокомментировать получение от бизнесмена заявления о снятии с него санкций.

Как сообщила в пятницу пресс-служба "Конкорда", Пригожин обратился в ведомство с "просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список". Предприниматель указал, что рестрикции против него введены "необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы". Он добавил, что санкции ограничивают его права и свободы.

В апреле Минфин США ввел рестрикции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Под санкции, в частности, попали несколько человек и компаний, связанных с Пригожиным, а также несколько граждан Пакистана, связанных с компаниями, которые якобы помогали обходить американские санкции. Сам Пригожин находится в санкционных списках США с 2016 года.