Совбез Украины ввел санкции против лиц, "аффилированных со спецслужбами РФ"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел персональные санкции против шести физических, а также четырех юридических лиц, которые якобы связаны со спецслужбами РФ и причастны к организации кибератак. Об этом сообщил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания этой структуры.

"Решением Совбеза были применены санкции относительно четырех юридических и шести физических лиц, которые аффилированы со спецслужбами Российской Федерации. Эти физические и юридические лица непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya", - утверждал он. По словам Данилова, попавшие под санкции лица якобы осуществляли администрирование этого вируса и "организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры" Украины. Названия организаций и имена граждан секретарь не уточнил.

Совбез Украины ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, уточнил секретарь.

"Что касается господина Фирташа (санкции касаются - прим. ТАСС), его участия в титановом бизнесе, поставок сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками СБУ, на военные предприятия РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось достаточно долго", - прокомментировал он. По его словам, санкции также касаются предприятий, которые "непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали этот титан в военной сфере".

Говоря о Фуксе, Данилов заявил, что санкции в отношении этого бизнесмена касаются компании "Голден деррик", которая получала ранее лицензии на добычу углеводородов на Украине, по мнению СНБО, "незаконным способом".