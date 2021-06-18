Гутерриш обещал работать над созданием "ООН 2.0"

ООН, 18 июня. /ТАСС/. Назначенный на второй срок генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш намерен в предстоящие пять лет построить ООН 2.0 - более интегрированную и отвечающую требованиям времени организацию, чем сейчас.

"Мы будем работать над созданием ООН 2.0, направляя наши усилия в плане реформ, чтобы создать более интегрированную, прочную и соответствующую требованиям времени всемирную организацию, активно взаимодействующую с внешними организациями", - заявил он в пятницу журналистам.

В числе основных направлений своей работы Гутерриш назвал борьбу с коронавирусом и бедностью, обеспечение доступа к вакцине от коронавируса для всех людей в мире, развитие многостороннего сотрудничества на основе принципов равноправия и солидарности, борьбу с бедностью, укрепление мира и безопасности.

"Ключевым словом в нашей работ является предотвращение - предотвращение неравенства, конфликтов, пандемий", - добавил он.

Ранее в пятницу Генеральная Ассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок.