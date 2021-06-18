Лукашенко заявил, что надеется на внимание ООН к теме "противостояния незаконным санкциям"

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Белоруссия выступает против деструктивной практики односторонних принудительных мер политического давления на суверенные страны и рассчитывает на большее внимание ООН к вопросу противостояния незаконным санкциям. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко Антониу Гутерриша с переизбранием на пост генерального секретаря ООН на второй срок, сообщает в пятницу президентская пресс-служба.

"Отдельное место в международных отношениях занимает использование односторонних принудительных мер как средств политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - отметил Лукашенко. - Беларусь выступает категорически против такой деструктивной практики и надеется на большее внимание механизмов ООН к делу противостояния незаконным санкциям".

Президент выразил уверенность в том, что приверженность Гутерриша к комплексному урегулированию чрезвычайных ситуаций, его неизменная нацеленность на конкретный результат и принципиальный непредвзятый подход "станут необходимыми условиями для достижения компромиссных решений и поддержки долгосрочного мира".

Лукашенко отметил, что Гутерриш во время своего первого срока деятельности продемонстрировал "исключительные профессиональные и личностные качества, которые способствовали консолидации усилий мирового сообщества в решении современных международных проблем".

Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 до 31 декабря 2026.