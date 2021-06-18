Кочарян назвал четыре главные проблемы в Армении

"Перед нашей страной стоят четыре основные проблемы. Первая - безопасность страны и границ, вторая - будущее Карабаха, третья - экономические и социальные вопросы, четвертая - внутриполитическая напряженная ситуация", - заявил Кочарян со сцены на площади Республики, где в пятницу собрались тысячи его сторонников на последнем перед выборами митинге.

Как подчеркнул Кочарян, "нынешняя власть неспособна решить проблемы, которые стоят перед государством", при это выразил уверенность, что его команда имеет "достаточный опыт, знание и волю". Кочарян также заявил о необходимости "восстановить сильную армию и экономику, стать правительством для всех, а не только для своих".

После выступления Кочаряна его сторонники направились шествием к площади Свободы, расположенной в нескольких минутах ходьбы от площади Республики, пронося над головами огромный флаг Армении. В руках людей также флаги с символикой блока Кочаряна "Армения".

Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса в стране. В них участвуют партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", которые, согласно социологическим исследованиям, являются фаворитами предстоящих выборов. По данным социологов, также способны преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы СНБ Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Всего в выборах принимают участие 26 партий и блоков.