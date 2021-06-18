Украинские националисты ворвались в кабинет депутата облсовета от ОПЗЖ в Черкассах

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Украинские националисты ворвались в кабинет депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Черкасского областного совета Владимира Доманского. Об этом в пятницу говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

"Неонацисты и прочий уличный сброд, в очередной раз собравшись в стаи, восприняв призыв потураевской (депутат Рады Никита Потураев - прим. ТАСС) идеологии о расправе с оппозицией, в тот же день ворвались в рабочий кабинет депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Черкасского областного совета Владимира Доманского, прибегнув к реальным угрозам его жизни и здоровью, унижая честь и достоинство, потребовали прекратить организационную деятельность Доманского как исполняющего обязанности председателя Черкасского облсовета", - говорится в сообщении

В сообщении сказано, что угрозы также звучали в адрес руководства "Оппозиционной платформы - За жизнь" и партии. "Для Украины становится обыденностью, когда радикалы, нацисты и прочие субъекты политического мародерства при полном попустительстве власти и правоохранительных органов занимаются запугиваниями и политическим террором. Более того, эти действия являются частью спланированной и проводимой властью атаки на оппозицию в Украине. Они направлены против крайне неудобной для власти партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и совершаются в поддержку различных карманных "проектов" власти [президента Украины Владимира] Зеленского, которые делают вид, что собираются стать пророками и вершителями судьбы страны", - отметили в партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного расследования преступного вмешательства в работу Черкасского облсовета, а также в деятельность депутатов органов местного самоуправления по препятствованию выполнения возложенных на них функций и привлечения к ответственности всех причастных к нападению на депутатов. Мы призываем правоохранительные органы прекратить потворствовать своре обезумевших уличных бандитов, защитить законный выбор украинского народа и не допустить развития эмбриона нацистского и фашистского отребья в Украине, где основной закон провозглашает государство Украина, как демократическое и правовое государств", - заявили в партии.

В четверг депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Никита Потураев призвал к "расстрелам ОПЗЖ". Партия потребовала расследования инцидента и обратилась к представителям европейского сообщества в связи с высказываниями Потураева. Соответствующее письмо за подписью сопредседателей парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и Вадима Рабиновича было направлено президенту Европейского парламента, президенту ПАСЕ, председателям политических групп ПАСЕ, а также послам стран - членов ЕС на Украине.