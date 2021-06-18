Митинг в поддержку экс-президента Кочаряна завершился в Ереване

ЕРЕВАН, 18 июня. /ТАСС/. Митинг сторонников лидера избирательного блока "Армения", экс-президента Роберта Кочаряна завершился возле здания оперы в Ереване. Тысячи поддерживающих Кочаряна граждан последовали за ним к опере от площади Республики, где он в пятницу выступал со сцены, передает корреспондент ТАСС.

Сторонники экс-президента постепенно расходятся после того, как он заявил в микрофон, что митинг окончен. Тем не менее многие жители долгое время подходили к Кочаряну, чтобы сфотографироваться с ним и пожать ему руку.

Сегодня Кочарян выступил на площади Республики перед тысячами своих сторонников. Это был завершающий митинг экс-президента накануне дня тишины, когда запрещена любая агитация. В своем выступлении Кочарян обозначил приоритетные для Армении задачи, назвав главной проблемой безопасность страны и границ.

Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса. Их фаворитами, согласно социологическим исследованиям, являются партия и. о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок "Армения". По данным социологов, также способны преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, партия крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Всего в выборах принимают участие 26 партий и блоков.