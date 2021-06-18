Экс-президент Армении заявил, что миротворцам РФ в Карабахе необходим постоянный мандат

"Народ Арцаха (Нагорнго Карабаха - прим. ТАСС) будет находиться в подвешенном состоянии в связи с истечением срока нахождения миротворцев в 2026 году. Необходимо добиться постоянного мандата для российских миротворцев", - сказал Кочарян в интервью телеканалу Shant, показанном в пятницу вечером.

Кочарян также затронул тему демаркации армяно-азербайджанской границы. По его словам, "демаркация подразумевает признание границ, что опасно для Карабаха". Говоря о планах Баку открыть Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, Кочарян отметил, что он и его команда "против понятия коридор". Блок "Армения", по его словам, "за открытие коммуникаций и никогда против не был", а что касается открытия границы с Турцией, то "это тоже вопрос, который требует серьезного подхода, чтобы защитить граждан и экономику".

Часть районов вокруг Нагорного Карабаха перешли под контроль Баку по условиям трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября прошлого года, которое положило конец боевым действиям в зоне конфликта, начавшимся 27 сентября 2020 года. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно документу, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.