WSJ: США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена приступила к выводу части американских сил и вооружений из ряда ближневосточных стран. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, США передислоцируют восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Саудовской Аравии. Из региона также будет переброшена часть военных самолетов.

По сведениям газеты, сотни американских военных также будут передислоцированы с Ближнего Востока. Переброска уже началась ранее в текущем месяца. Она является частью усилий Вашингтона с целью "перенаправить вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России".

Как уточнили источники, о соответствующих планах американской стороны глава Пентагона Ллойд Остин 2 июня уведомил саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.