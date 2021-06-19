Глава Минобороны Великобритании допустил возможность встречи Джонсона с Путиным

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи между британским премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом РФ Владимиром Путиным после состоявшегося 16 июня американо-российского саммита. В пятницу в интервью телеканалу Sky News Уоллес отметил, что глава британского правительства готов обсуждать нормализацию отношений с РФ, если Москва изменит линию поведения.

"Борис Джонсон, безусловно, открыт к проведению любых встреч, если они позволят сделать важный шаг", - сказал Уоллес, отвечая на вопрос о возможности британо-российского саммита. "Время для того, чтобы сделать шаг к нормализации отношений с Россией, бесспорно, настанет, мы на это надеемся. Однако оно настанет после совершения определенных действий [российской стороной]", - утверждал далее глава британского Минобороны. Он добавил, что в отношениях двух стран "остается еще много вопросов, требующих решения".

Уоллес подчеркнул, что не хотел бы сохранения "постоянных трений между Россией и Западом", так как "это не соответствует ничьим интересам". При этом, по его утверждению, налаживание отношений между сторонами будет "основываться на поведении" Москвы.

"При этом всегда нужно предлагать путь к выходу из сложной ситуации, путь к улучшению [отношений], и мне кажется, что двусторонняя встреча президента Байдена и президента Путина - первый шаг, который необходимо приветствовать", - сказал министр, комментируя состоявшийся в среду в Женеве российско-американский саммит.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес РФ. Ответственность за неудовлетворительное состояние отношений РФ и Великобритании целиком лежит на Лондоне, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам инициированного британской стороной разговора. Как подчеркнули в МИД РФ, "практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем".