Время работы участков на выборах президента в Иране истекло

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Время голосования на выборах президента в Иране официально завершилось в 02:00 (00:30 мск). При этом некоторые участки, где еще присутствуют люди, продолжают работать. Об этом заявил в субботу штаб по проведению выборов.

"Время проведения голосования подошло к концу. В настоящий момент голосование продолжается только на тех участках, где остаются люди", - цитирует заявление агентство Клуб молодых журналистов.

Голосование началось в 07:00 (05:30 мск) в пятницу и должно было продлиться до 00:00 (22:30 мск), однако работа избирательных участков была продлена из того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.

При этом, как сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, на большинстве участков, которые уже завершили работу, сейчас начался подсчет голосов.

Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63% избирателей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником Раиси является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.