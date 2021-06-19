Жители Ирана 19 часов выбирали нового президента страны

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана завершились в субботу в 02:00 (00:30 мск). Голосование началось в 07:00 (05:30 мск) в пятницу и должно было продолжаться до 00:00 (22:30 мск), однако работа избирательных участков была продлена из-за того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время. Даже после официального истечения времени, отведенного на выборы, некоторые участки, где еще присутствовали люди, продолжили работать "до последнего избирателя".

Результаты на выборах, предположительно, будут объявлены в субботу. Согласно опросам, фаворитом считается председатель Верховного суда Эбрахим Раиси. Ближайшим соперником можно назвать секретаря Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсена Резаи. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать голоса более 50% избирателей. В противном случае необходимо организовать второй тур, который может пройти 25 июня.

Ход голосования

Одним из первых на выборах проголосовал руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Он опустил бюллетень в урну почти сразу после открытия избирательных участков и призвал граждан страны участвовать в выборах. Следом в разных концах страны свои голоса отдали все кандидаты на пост президента, а также ряд высокопоставленных политиков, включая президента Хасана Роухани и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Последний голосовал на избирательном участке в турецкой Анталье, куда приехал для участия в саммите организации "Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе".

Всего в стране работало 66,8 тыс. пунктов для голосования. Кроме того, принять участие в выборах можно было и за рубежом: 234 избирательных участка были открыты в 133 странах мира. Этим воспользовались не только желающие проголосовать, но и противники исламской республики - в Вене и Лондоне прошли акции протеста около мест проведения выборов, в которых приняли участие десятки человек.

В самом Иране избирательный процесс прошел без серьезных происшествий. Главной проблемой стали технические сбои, которые задержали открытие ряда избирательных участков. Однако власти в течение дня сумели справиться с большинством из возникших сложностей.

Медицинские протоколы

Выборы проходили в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса. Поэтому все пришедшие на избирательные участки люди должны были соблюдать масочный режим.

Согласно заявлению главы штаба по борьбе с коронавирусом в Тегеране Алирезы Зали, медицинские протоколы по борьбе с коронавирусом максимально соблюдались в день выборов. По словам чиновника, "одним из самых важных факторов для снижения скопления людей в городе во время выборов стало большое количество избирательных участков". "В настоящий момент у нас в провинции 6 870 участков, что в полтора-два раза больше, чем в прежние годы", - отметил он.

Явка и очереди

Число избирателей, пришедших на выборы, остается одной из главных интриг нынешнего голосования. Предварительные опросы показывали, что явка может показать рекордно низкие результаты в истории. При этом минимального значения этот показатель достигал в 1993 году - 50%.

В течение дня представители властей страны делали оптимистичные заявления по этому вопросу. Так, губернатор провинции Тегеран Анушираван Мохсени Бандпей сообщил, что явка в Тегеране на президентских выборах в первые часы после открытия избирательных участков была выше, чем обычно. Однако далеко не все наблюдатели разделяли этот оптимизм.

Очереди на участках являются привычным явлением для выборов в Иране. Однако, как убедился корреспондент ТАСС, особого ажиотажа в нынешнем году на участках по сравнению с прежними голосованиями не наблюдалось. При этом текущие выборы продолжались дольше, чем обычно, - 19 часов. Кроме того, возросло число участков, поэтому естественным образом снизилась концентрация избирателей.

Данные властей по явке, как ожидается, будут обнародованы в субботу до 12:00 (10:30 мск). Официальная информация о промежуточной или итоговой явке не публиковалась. Однако Джаханбахш Ханджани, представитель избирательного штаба кандидата Абдольнасера Хеммати, сразу после завершения голосования заявил, что на выборах в Иране проголосовали 28,4 млн человек. Таким образом, явка может составлять около 48%. В этом случае показатель окажется на два процента ниже, чем предыдущий исторический минимум.