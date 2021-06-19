Эксперт: европейское турне Байдена подтвердило переориентацию США на сдерживание Китая

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Европейское турне президента США Джо Байдена продемонстрировало, что действующая вашингтонская администрация считает ключевым оппонентом не Россию, а Китай и настроена на его сдерживание. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Комментируя итоги поездки, он отметил: "Байден продемонстрировал, что, отвергнув стиль [предыдущего президента США Дональда] Трампа, он принял основные постулаты его внешнеполитической концепции". Как констатировал эксперт, американский лидер "надавил на европейцев и вынудил их принять, по сути, антикитайскую резолюцию", что "было не очень выгодно Европе как геополитически, так и экономически". "Приняв ее, они, по сути дела, приняли тот факт, что Байден начал менять геостратегическую концепцию США в направлении, очень похожем на идеи Трампа", - добавил профессор.

Как пояснил политолог, Байден "принял идею, что ключевым оппонентом Америки теперь является Китай, не Россия, и именно против него должна быть направлена политика сдерживания". "Жесткая переориентация внешней политики на сдерживание Китая логически ведет к тому, что ее центром в целом становится северная часть Тихого океана, то есть Атлантика становится вторичной", - уточнил эксперт. Как он отметил, это означает, что Европа перестает быть "центром мировой политической системы, которой она была 500 лет".

По мнению политолога, американская сторона осознает, что "быстрый рост Китая меняет геополитический баланс в мире". "Но если Трамп считал, что бороться с этой угрозой нужно формируя какую-то договоренность с Россией, то Байден до сих пор очень сильно зависит от различных политических групп США, которые не хотят никакого альянса с Россией в этом плане", - добавил эксперт.

Говоря о встрече Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным, профессор отметил, что американский лидер готовился к ней "практически с первого дня" своего пребывания на посту президента. "Он сделал целый ряд очень резких заявлений по отношению к России", - пояснил эксперт. По его мнению, Байден опасался, что политические оппоненты обвинят его в слабости и излишней мягкости к Москве. В связи с этим глава Белого дома пытался продемонстрировать заведомо жесткий подход. "Это достаточно типичный политический ход для Америки", - констатировал профессор.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.