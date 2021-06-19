Раиси победил на выборах президента Ирана

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси победил на выборах президента в Иране, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Об этом заявил в субботу глава штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф, объявляя первоначальные результаты голосования.

"28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах", - сказал он. Орф добавил, что "Раиси набрал 17,8 млн голосов". Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

"[Cекретарь Совета по целесообразности принимаемых решений] Мохсен Резаи набрал более 3 млн 300 тыс. голосов, [бывший глава Центробанка] Абдольнасер Хеммати получил более 2 млн 400 тыс. голосов, [заместитель председателя Меджлиса (парламента)] Амир Хосейн Казизаде Хашеми набрал более 1 млн голосов", - отметил чиновник.

Орф добавил, что данные предварительные, окончательные результаты будут объявлены в течение дня.

Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана завершились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск). Голосование началось в 07:00 (05:30 мск) в пятницу и должно было продолжаться до 00:00 (22:30 мск), однако работа избирательных участков была продлена из того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.