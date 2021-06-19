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Раиси победил на выборах президента Ирана

Председатель Верховного суда, по предварительным данным, набрал 17,8 млн голосов, заявил глава штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф
Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси победил на выборах президента в Иране, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Об этом заявил в субботу глава штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф, объявляя первоначальные результаты голосования.

"28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах", - сказал он. Орф добавил, что "Раиси набрал 17,8 млн голосов". Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

"[Cекретарь Совета по целесообразности принимаемых решений] Мохсен Резаи набрал более 3 млн 300 тыс. голосов, [бывший глава Центробанка] Абдольнасер Хеммати получил более 2 млн 400 тыс. голосов, [заместитель председателя Меджлиса (парламента)] Амир Хосейн Казизаде Хашеми набрал более 1 млн голосов", - отметил чиновник.

Орф добавил, что данные предварительные, окончательные результаты будут объявлены в течение дня.

Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана завершились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск). Голосование началось в 07:00 (05:30 мск) в пятницу и должно было продолжаться до 00:00 (22:30 мск), однако работа избирательных участков была продлена из того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.

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