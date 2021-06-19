В МВД Ирана сообщили, что выборы президента прошли без серьезных происшествий

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Выборы президента Ирана, завершившиеся в ночь на субботу, прошли без происшествий, угрожающих безопасности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Хоссейн Зульфикари.

"Никаких серьезных происшествий или событий, угрожающих безопасности, включая теракты, не было", - сказал он. Выступление замминистра транслировало государственное телевидение Ирана.

Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана завершились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск). Голосование началось в 07:00 (05:30 мск) в пятницу и должно было продолжаться до 00:00 (22:30 мск), однако работа избирательных участков была продлена из того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.

Согласно предварительным результатам, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси победил, набрав 17,8 млн голосов. В выборах приняли участие 28,6 млн человек. За ближайшего соперника, секретаря Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсена Резаи свои голоса отдали около 3,3 млн человек.