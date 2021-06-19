Меркель заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, несмотря на разногласия

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Германия тесно связана с Россией исторически и экономически и должна поддерживать диалог с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Об этом заявила по случаю приближающейся 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

Германия, как и весь ЕС, не может принять ситуацию в Крымом, отметила Меркель. Также по ее словам, Берлин "расстраивает то, что в последнее время усилия в области гражданского общества в России, а также Белоруссии были ограничены и стали невозможны". "Наши отношения осложняет задержания мирных демонстрантов и нежелательных оппозиционеров", - продолжала канцлер.

"И все же мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны с исторической, общественной и экономической точек зрения", - сказала Меркель. "Мы знаем, что связаны друг с другом в рамках международного сотрудничества. Это нам показала пандемия и это же касается борьбы с глобальным потеплением, которое затрагивает нас всех", - заметила канцлер, добавив, что "Россия в этих усилиях играет важную роль".

"ФРГ по-прежнему привержена своей ответственности за преступления нацистов. Сюда относится сохранение памяти о том, что произошло. Нельзя об этом забывать", - подчеркнула Меркель. "Мы обязаны это делать ради миллионов жертв и их потомков", - отметила она.

Канцлер отметила, что 80-я годовщина нападения нацистской Германии на СССР является для немцев "поводом стыдиться". Она отметила, что при этом, несмотря на ужасы войны, народы бывшего Советского Союза протянули ее стране руку примирения. "Мы глубоко благодарны за это", - сказала она. Меркель высоко оценила политику экс-президента СССР Михаила Горбачева, которая, по ее словам, сделала возможным объединение Германии.