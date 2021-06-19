Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет принимать самолеты с территории Украины

"Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь [в больнице] спасаем и будем спасать их людей - люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их для того, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет и так далее. А так не будет проблем. Другие турецкие авиакомпании пока летают напрямую, хотя ведем диалог: раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты", - сказал Лукашенко, которого цитирует издание "Беларусь сегодня".

Белорусский президент считает, что "надо создать равные условия для наших самолетов "Белавиа". "Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь", - сказал Лукашенко.

Киев с 26 мая закрыл авиасообщение с Белоруссией, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Поводом для этих мер послужила посадка в Минске в связи с ложным сообщением о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что в самолете находился разыскиваемый властями Роман Протасевич - один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана летевшая с ним гражданка РФ София Сапега.

После инцидента саммит Евросоюза также решил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Белорусские власти заявили, что на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии "Белавиа" постарается компенсировать это увеличением полетов в СНГ и особенно в РФ.