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ДНР открыла границу с ЛНР, закрытую в связи с пандемией

Граждане Украины, которые принимают участие в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, смогут въезжать на территорию ДНР через пункт пропуска "Еленовка"

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) открыла границу с Луганской народной республикой (ЛНР), которая была закрыта более года назад из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован в субботу.

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"Выезд за пределы территории Донецкой народной республики разрешен на территорию государств Российская Федерация и Луганская народная республика", - говорится в документе, передает Донецкое агентство новостей.

Согласно документу, граждане Украины, которые принимают участие в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, смогут въезжать на территорию ДНР через пункт пропуска "Еленовка", расположенный на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Пропуск граждан будет осуществляться по спискам, утвержденным Межведомственным оперативным штабом.

Указ вступил с силу с момента его опубликования на сайте главы ДНР в субботу. В Государственном таможенном комитете ЛНР сообщили агентству Луганскинформцентр, что "временные пункты таможенного контроля на границе ЛНР и ДНР работают в штатном режиме, пропуск товаров и транспортных средств осуществляется в соответствии с законодательством, действующим на территории ЛНР".

Меры на границе в период эпидемии

На границе между республиками находятся четыре автомобильных пункта пропуска: "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03". Движение через границу между ДНР и ЛНР было приостановлено весной прошлого года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Граница ДНР и ЛНР с Россией открыта для пересечения, при этом действуют ряд ограничений из-за пандемии.

Пушилин заявил во вторник, что власти ДНР не намерены обсуждать с Украиной вопрос об открытии пунктов пропуска через линию соприкосновения до тех пор, пока на Украине не нормализуется ситуация с заболеваемостью коронавирусом. На линии соприкосновения между Украиной и ДНР находится четыре КПП. Их работа была временно прекращена в марте 2020 года. В Донбассе на линии соприкосновения с Луганской народной республикой действует лишь один пункт пропуска - в населенном пункте Станица Луганская.

Гуманитарная программа

В апреле ДНР и ЛНР представили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. Документ разработан на основе действующей с 2017 года гумпрограммы, но теперь его действие не ограничивается только регионом, а распространяется на всю Украину. Программа предусматривает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, учителям русского языка, литературы и истории, проживающим на Украине, студентам. Власти ДНР намерены оказать поддержку специалистам, которые прибыли с Украины на территорию республики: они получат временную льготу на оплату коммунальных услуг.

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