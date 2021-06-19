Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии обсудили перспективы "Ассоциированного трио"

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречи с коллегой из Молдавии Аурелием Чокоем, а также Грузии Давидом Залкалиани, в ходе которых стороны обсудили вопрос взаимодействия в рамках недавней инициативы "Ассоциированное трио" по интеграции в Евросоюз. Как сообщил в субботу украинский МИД, переговоры прошли на полях Дипломатического форума в Анталье (Турция).

"Отдельной темой [встреч] стали дальнейшие шаги в рамках "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдавии для продвижения их интеграции в ЕС", - говорится в сообщении МИД Украины.

На переговорах с Залкалиани также обсуждалась тема итогов саммита НАТО, который состоялся 14 июня. "Министры подчеркнули важность перевода в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года об обретении Украиной и Грузией членства в альянсе", - сказано в сообщении. Уточняется, что собеседники "констатировали общность угроз в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации".

17 мая 2021 года в Киеве состоялось заседание глав МИД ассоциированных с ЕС трех стран - Грузии, Молдавии и Украины. По его итогам стороны подписали меморандум "Ассоциированное трио", касающийся сотрудничества между странами для ускорения интеграции в Евросоюз, а также договорились координировать усилия в рамках программы "Восточного партнерства".