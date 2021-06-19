В ЦИК Армении заявили, что подготовка к парламентским выборам идет по плану и в срок

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. Подготовка к выборам в парламент Армении идет без срывов, все запланированные сроки соблюдаются. Об этом в субботу заявил журналистам глава ЦИК Армении Тигран Мучукян.

"До сих пор подготовительный процесс идет в четко определенные сроки. Никаких срывов нет, - сказал Мучукян. - Вся подготовительная работа, которую нам предстояло проделать, была сделана надлежащим образом".

По его словам, на настоящий момент ЦИК получил около 15 жалоб на ход предвыборной кампании, все они "были рассмотрены надлежащим образом".

"Делаем все от нас зависящее, чтобы в день голосования было все спокойно на избирательных участках", - добавил глава ЦИК.

Мучукян добавил, что пока трудно сказать, потребуется ли проведение второго тура.

Ход выборов

Политические силы Армении настроены на то, чтобы предстоящие в воскресенье досрочные выборы в парламент прошли спокойно, добавил глава наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Игорь Комаровский.