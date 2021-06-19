В ЦИК Армении заявили, что подготовка к парламентским выборам идет по плану и в срок

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. Подготовка к выборам в парламент Армении идет без срывов, все запланированные сроки соблюдаются. Об этом в субботу заявил журналистам глава ЦИК Армении Тигран Мучукян.
"До сих пор подготовительный процесс идет в четко определенные сроки. Никаких срывов нет, - сказал Мучукян. - Вся подготовительная работа, которую нам предстояло проделать, была сделана надлежащим образом".
По его словам, на настоящий момент ЦИК получил около 15 жалоб на ход предвыборной кампании, все они "были рассмотрены надлежащим образом".
"Делаем все от нас зависящее, чтобы в день голосования было все спокойно на избирательных участках", - добавил глава ЦИК.
Мучукян добавил, что пока трудно сказать, потребуется ли проведение второго тура.
Ход выборов
Политические силы Армении настроены на то, чтобы предстоящие в воскресенье досрочные выборы в парламент прошли спокойно, добавил глава наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Игорь Комаровский.
"Все политические силы, по крайней мере те, с которыми мы пообщались, настроены на то, чтобы выборы прошли демократично, транспарентно, спокойно, и, что самое главное, в мирной обстановке, особенно в поствыборный период", - сказал Комаровский после встречи с председателем ЦИК Армении Тиграном Мукучяном.
Наблюдатели в субботу провели встречу с армянскими парламентариями, которые описали внутриполитическую ситуацию в стране. "Никто из них не драматизировал ситуацию, а реально представили картину - это определенный накал, политические амбиции", - отметил глава миссии наблюдателей.
"Каких-то недостатков или нарушений, на наше удивление, даже оппозиционные политические партии не высказали каких-либо нареканий", - добавил Комаровский.
Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса в стране. В них участвуют партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", которые, согласно социологическим исследованиям, являются фаворитами предстоящих выборов. По данным социологов, преодолеть 5% барьер для прохождения в парламент могут еще блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Всего в выборах принимают участие 26 партий и блоков.
В субботу в Армении день тишины, когда запрещена всякого рода предвыборная агитация.