Раиси официально признали победителем на выборах президента Ирана

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Раиси, набравший 17,9 млн голосов, официально признается победителем на выборах президента Ирана. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли.

Итоговая явка избирателей на выборах президента составила 48,8%, всего проголосовали 28,9 млн человек.

"Из 28 933 004 людей, принявших участие в тринадцатых президентских выборах, 17 926 345 голосов были отданы Эбрахиму Раиси", - сказал он. Выступление министра транслировало государственное телевидение Ирана.