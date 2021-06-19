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Раиси официально признали победителем на выборах президента Ирана

Итоговая явка избирателей составила 48,8%
Эбрахим Раиси AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Эбрахим Раиси
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Раиси, набравший 17,9 млн голосов, официально признается победителем на выборах президента Ирана. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли.

Итоговая явка избирателей на выборах президента составила 48,8%, всего проголосовали 28,9 млн человек.

"Из 28 933 004 людей, принявших участие в тринадцатых президентских выборах, 17 926 345 голосов были отданы Эбрахиму Раиси", - сказал он. Выступление министра транслировало государственное телевидение Ирана.

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