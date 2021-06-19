Трамп раскритиковал состояние расовых отношений в Соединенных Штатах

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Состояние расовых отношений в Соединенных Штатах в настоящее время находится в плачевном состоянии из-за политики новой американской администрации во главе с президентом США Джо Байденом. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в опубликованной в субботу статье для портала Real Clear Politics.

"В качестве кандидата первым делом Джо Байден пообещал "объединить" Америку, однако пока в свои первые месяцы в качестве президента его главнейшим приоритетом стало разобщение страны по расовому и гендерному признаку", - считает республиканец.

В качестве примера он привел распространенную в академических кругах "критическую расовую теорию", которая представляет собой движение за критическое изучение законодательства страны с точки зрения расовых вопросов, а также ставит под вопрос общее либеральное отношение к расовой справедливости. "На протяжении десятилетий обвиняющие Америку левые усиленно продвигают видение Америки, которое представляет нашу историю, культуру, традиции и основополагающие документы, в наиболее негативном свете. В последние годы эти очень неестественные усилия перешли от рассказов детям, что их история - плохая, к рассказам американцам, что они плохие", - указывает политик, отмечая, что "внушение поколениям детей таких экстремальных идей <...> представляет собой программу национального суицида".

В этой связи бывший глава Белого дома призвал родителей пристально отслеживать школьную программу своих детей и противостоять любым попыткам отойти от традиционной образовательной программы. Помимо этого Трамп в статье призвал законодателей штатов изучить школьные программы и университетские программы и обеспечить учащимся "патриотическое, проамериканское образование", а также убедиться, что программы подготовки учителей не включают в себя радикальных идей.