Эрдоган заявил, что приветствует решение России возобновить авиасообщение с Турцией

"Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией", - заявил Эрдоган, выступая на открытии отеля в Анталье. Он также добавил, что власти страны помогут туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года.

В пятницу на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Ранее полеты в Турцию выполняли S7, "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, Royal Flight, "Ютэйр", "Победа" и Red Wings.