ВМС США планируют начать закупку нового поколения эсминцев в 2028 финансовом году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы США с 2028 финансового года хотят начать закупку нового поколения ракетных эсминцев типа DDG(X) для замены стареющих крейсеров с управляемым ракетным оружием (УРО) типа "Тикондерога" (Ticonderoga, CG-47), оснащенных боевой информационно-управляющей системой (БИУС) системой "Иджис" (Aegis). Об этом в своем пресс-релизе от 1 июня сообщила Исследовательская служба Конгресса США.

На финансирование научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по программе эсминца УРО следующего поколения DDG (X) ВМС США запросили на 2022 ф.г. 121,8 и теперь от Конгресса США зависит утверждение, отклонение или изменение этой суммы финансирования в бюджете ВМС на следующий год.

Всего в период с 1978 по 1988 ф.гг. было закуплено 27 крейсеров УРО типа "Тикондерога". Эти корабли были приняты на вооружение с 1983 по 1994 годы. Первые пять крейсеров типа CG-47, построенных по первоначальному техническому стандарту, оказались слишком дорогостоящими для модернизации и поэтому были сняты с эксплуатации в 2004-2005 годах. Согласно 30-летней кораблестроительной программе ВМС США от 2020 ф.г., оставшиеся в составе флота 22 крейсера УРО типа CG-47 будут сняты с вооружения в период между 2021 и 2038 ф.гг.

Как отмечают аналитики Исследовательской службы Конгресса, несмотря на планы ВМС начать закупку первых DDG(X) примерно в 2028 финансовом году, этот срок может измениться.

В настоящее время ВМС закупают эсминцы УРО типа "Эрли Бёрк" (Arleigh Burke, DDG-51) и финальный эсминец этого типа будет закуплен флотом в 2027 ф.г.

Свои тактико-технические требования к DDG(X) флот утвердил в декабре 2020 года. Предусматривается, в частности, что DDG(X) будет иметь корпус, конструкция и обводы которого будут созданы на основе корпусов эсминцев DDG-51 и DDG-1000 типа "Замвольт" (DDG-1000). Интегрированная силовая установка нового поколения IPS (integrated propulsion system) будет создана с учетом опыта создания главных энергетических установок (ГЭУ) эсминцев DDG-1000 и перспективной ПЛАРБ типа "Колумбия" (Columbia). БИУС нового эсминца будет аналогична боевой информационно-управляющей системы эсминцев УРО DDG-51 в варианте Flight III, которые закупаются ВМС США в настоящее время.

Представители ВМС полагают, что DDG(X) будет иметь большее водоизмещение, чем DDG-51 Flight III, водоизмещение которых 9700 тонн, но меньшее, чем у эсминцев УРО DDG-1000 (15700 т). Предположительно водоизмещение DDG(X) будет примерно 12700 т.

ВМС заявляют, что DDG(X) будет интегрировать уже имеющиеся системы в новую конструкцию корпуса, что обеспечит универсальность платформы, а также необходимое пространство, массу, мощность и уровень охлаждения для соответствия будущим боевым возможностям, что недостижимо без корпуса новой конструкции. Эсминец DDG(X) будет универсальным и обеспечит возможность быстрого и доступного обновления корабельных систем на более совершенные, когда они достигнут стадии серийного производства, а также будет иметь увеличенную дальность плавания и топливную эффективность для повышения оперативной гибкости и уменьшения зависимости от кораблей снабжения. DDG(X) будет иметь интегрированную систему энергоснабжения, которая обеспечит требуемый уровень энергии для систем вооружения, датчиков и компьютеров.