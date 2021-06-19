Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил вопросы сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Руководители оборонных ведомств "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане". "Министр [Остин] подчеркнул важность давних отношений между США и Турцией в сфере обороны и поблагодарил министра [Акара] за постоянные контакты и сотрудничество по вопросам мира и безопасности", - заключили в Минобороны США.

Как сообщил ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава вашингтонской администрации Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время встречи на этой неделе "подробно обсудили" предложение Турции обеспечивать безопасность международного аэропорта в Кабуле после вывода войск НАТО из Афганистана. Главы государств договорились, что Анкара "будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности", и Байден обещал Эрдогану оказать помощь в этом вопросе, отметил Салливан. Помощник президента США пояснил, что Вашингтон "серьезно относится к опасениям" возможных нападений радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и других группировок на дипломатов и других иностранцев в районе столичного аэропорта.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула противоречит соглашению о выводе иностранных подразделений из Афганистана, подписанному США и талибами. Подобные решения необходимо принимать "взвешенно, исходя из целей продвижения процесса межафганского национального примирения", подчеркнула Захарова.