Лидеры стран Персидского залива поздравили Раиси с избранием на пост президента Ирана

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Персидского залива направляют в субботу поздравительные телеграммы Эбрахиму Раиси по случаю его победы на президентских выборах в Иране.

Одними из первых победившего на выборах председателя Верховного суда исламской республики поздравили президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян, премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Как сообщало эмиратское агентство WAM, в телеграммах высказывалось пожелание о том, чтобы "двусторонние отношения стабильно развивались и процветали".

По данным Кувейтского информационного агентства, "искренние поздравления по случаю победы" Раиси направили эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, премьер-министр страны шейх Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах и наследный принц шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах.

Телеграмму с поздравлениями и пожеланиями "укреплять отношения между двумя странами" новому иранскому президенту адресовали эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, заместитель эмира шейх Абдалла бен Хамад Аль Тани, а также премьер-министр и глава МВД эмирата шейх Халед бен Халифа Аль Тани, сообщило Катарское информационное агентство.

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал Раиси и народу исламской республики "дальнейшего развития и процветания", а также выразил надежду на "укрепление прочных отношений" между Маскатом и Тегераном и на "продолжение сотрудничества в различных сферах в интересах народов обеих стран", указано в сообщении информационного агентства султаната.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента начались в пятницу и завершились в ночь на субботу. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов. МВД исламской республики сообщило, что он признан официальным победителем голосования.