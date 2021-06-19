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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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США заявили, что хотят развить достигнутый прогресс по ядерной сделке с Ираном

По словам представителя Госдепартамента, "иранцам было отказано в их праве выбирать своих лидеров в ходе свободного и справедливого избирательного процесса"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США хотели бы развить значимый прогресс, достигнутый в ходе последнего раунда переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель Госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать победу Эбрахима Раиси на выборах президента в Иране.

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"Наша политика в отношении Ирана направлена на продвижение американских интересов независимо от того, кто находится у власти. Мы хотели бы развить значимый прогресс, достигнутый в ходе последнего раунда переговоров в Вене. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим обсуждение вопроса о взаимном возвращении [Вашингтона и Тегерана] к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе]", - отметил дипломат.

"Мы видели, что министр внутренних дел Ирана объявил Эбрахима Раиси победителем выборов в Иране, которые прошли в пятницу", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. По его версии, "иранцам было отказано в их праве выбирать своих лидеров в ходе свободного и справедливого избирательного процесса".

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента начались в пятницу и завершились в ночь на субботу. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов. МВД исламской республики сообщило, что он признан победителем.

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