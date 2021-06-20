Армения избирает новый парламент на внеочередных выборах

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Армении. Решение провести их было принято тремя парламентскими фракциями после длительного политического кризиса, обусловленного неутешительными результатами военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Голосование начнется в 08:00 (07:00 мск), участки закроются в 22:00 (21:00 мск).

Основными соперниками на предстоящих выборах являются партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения", которые 17 и 18 июня соответственно провели на площади Республики в центре Еревана многотысячные митинги. Риторика сторонников этих политических сил свидетельствует о том, что в случае победы на выборах они не будут жалеть соперников - они обещают завести уголовные дела, обвинив друг друга в поражении в Карабахе. Согласно последним соцопросам, опубликованным в пятницу партнером социологической службы Gallup ("Гэллап") компанией MPG (Эм-пи-джи), блок Кочаряна является фаворитом предвыборной гонки и может набрать 28,7% голосов избирателей. Партия Пашиняна, согласно опросу, имеет поддержку 25,2% избирателей.

Третьей по популярности политической силой является блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, который может набрать, по данным социологов, 10,8% голосов избирателей. Также шансы попасть в парламент есть у партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (5,4%) и у "Просвещенной Армении" Эдмона Марукяна (5,2%). У остальных партий и блоков, в том числе у "Армянского национального конгресса" первого президента Левона Тер-Петросяна, мало шансов преодолеть барьер для попадания в парламент, составляющий 5% для партий и 7% для блоков.

Поскольку на армянской политической арене победителю на парламентских выборах достанется вся власть, Пашинян и Кочарян составили свои списки из политических тяжеловесов, чтобы получить голоса неопределившегося электората, который, согласно соцопросам, составляет чуть меньше 40%. Хотя Пашинян традиционно выступал против участия бизнесменов в политике, пятым номером его предвыборного списка стал известный в стране бизнесмен Хачатур Сукиасян, чья семья является одной из богатейших в стране. Также во второй двадцатке списка Пашиняна находятся бизнесмен Гурген Арсенян и бывший замминистра обороны Гагик Мелконян, которые являются известными фигурами в армянской политической жизни.

Среди тяжеловесов, попавших в список Кочаряна, кроме членов партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения", с которыми он формировал предвыборный блок, бывший министр обороны, генерал-полковник Сейран Оганян, бывший вице-премьер Армен Геворкян, известные врачи и представители интеллигенции. Также за Кочаряна выступили такие авторитетные в Армении деятели, как бывший премьер-министр Карен Карапетян и экс-глава Генштаба ВС Оник Гаспарян, который после военных действий в Нагорном Карабахе потребовал отставки Пашиняна, что привело к крупному скандалу. После этого требования Пашинян направил президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба, но тот этого не сделал, в итоге дело дошло до Конституционного суда.

После выборов

На следующий день после выборов ЦИК сообщит предварительные итоги голосования, а не позже, чем на седьмой день, - окончательные. После распределения мандатов в парламенте, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий, согласно избирательному кодексу, будет шесть дней, чтобы сформировать коалиционное правительство. Если в парламенте так и не будет образована коалиция, составляющая 54% депутатов, то через 28 дней со дня выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Эксперты не исключают, что возможность проведения второго тура в Армении существует, поскольку ни одна из партий, согласно соцопросам, не сможет самостоятельно сформировать коалицию.

Местные эксперты и политологи не исключают, что после выборов в стране могут начаться митинги и демонстрации. К послевыборным событиям готовится не только оппозиция, но и нынешняя власть во главе с Пашиняном. "Гражданский договор" с 21 по 24 июня уже забронировал площадь Республики в центре Еревана для "празднования победы народа", а блок Кочаряна неоднократно заявлял, что не может представить себе победу Пашиняна после поражения в Нагорном Карабахе.

За два дня до выборов ситуация накалилась после того, как правоохранители арестовали известного в стране врача, члена блока "Армения" Армена Чарчяна по обвинению в оказании давления на медперсонал больницы "Измирлян", главным врачом которой он и является. Кроме того, следователи и прокуратура провели обыски в офисах блока "Честь имею" в целях поиска улик по делу о раздаче предвыборных взяток. Представители "Честь имею" назвали данные действия политическими преследованиями.

Участки и избиратели

Проголосовать на 2008 участках по всей стране смогут более 2,5 млн человек. 1,5 тыс. участков оборудованы видеокамерами - за ходом голосования можно следить в онлайн-режиме.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

С 11 по 13 июня проводилось электронное голосование, в котором приняли участие 650 человек - служащие дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе за рубежом. По армянскому законодательству другие граждане республики, проживающие за рубежом, голосовать не могут, поскольку армянская диаспора слишком многочисленна. Данные электронного голосования будут опубликованы вместе с основными после того, как будут подведены итоги.

Для обеспечения правопорядка в полиции создан оперативный штаб и рабочие подгруппы, а также составлен план основных мероприятий в день выборов. В оперативном штабе также работает телефон горячей линии, позвонив по которому, граждане могут сообщить о нарушениях.