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СМИ: Япония планирует отказаться от переоснащения F-15 новыми американскими ракетами

Необходимые затраты оказались значительно выше, чем изначально предполагала японская сторона, отмечает агентство Kyodo

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено отказаться от планов переоснащения используемых Силами самообороны истребителей F-15 новыми американскими крылатыми и противокорабельными ракетами JASSM и LRASM. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По его данным, соответствующее решение рассматривается из-за того, что затраты, необходимые на переоснащение истребителей, оказались значительно выше, чем изначально предполагала японская сторона. В то же время, отмечает агентство, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В апреле по этим же причинам министр обороны Японии Нобуо Киси распорядился полностью переработать план модернизации F-15.

Власти Японии планировали выделить на эти цели 21,3 млрд иен ($204 млн), однако в ходе переговоров с американской стороной стоимость возросла почти в пять раз. Изначально планировалось начать выделение средств на эти цели уже в 2021 году, затем правительство отложило переоснащение 20 истребителей F-15 до 2027 года. Власти Японии планировали модифицировать находящиеся на вооружении национальных Сил самообороны истребители F-15 новыми американскими ракетами JASSM и LRASM с дальностью полета около 900 км. По мнению японской стороны, это должно помочь повышению оборонительного потенциала Сил самообороны при защите отдаленных островов.

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