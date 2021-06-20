Суд в Ереване счел неправомерным решение о задержании сторонника Кочаряна Армена Чарчяна

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана счел неправомерным решение о задержании кандидата от блока "Армения" и сторонника Роберта Кочаряна Армена Чарчяна, который обвиняется в оказании давления на медперсонал больницы "Измирлян", главным врачом которой он является. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС представитель штаба Кочаряна Арам Вардеванян.

"В течение нескольких минут Чарчян будет на свободе. Суд удовлетворил наше ходатайство и счел решение следствия задержать его неправомерным", - отметил он.

В пятницу в социальных сетях появилась запись разговора, где Чарчян на встрече с медперсоналом "Измирляна" говорил о необходимости идти на выборы. Следователи посчитали, что таким образом он использует свое служебное положение и оказывает давление на сотрудников больницы. В штабе бывшего президента республики, лидера предвыборного блока "Армения" Роберта Кочаряна заявили, что уголовное дело в отношении Чарчяна и его задержание являются политическим преследованием.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партия крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и партия "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. 2 008 участков для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).